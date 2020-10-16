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Пролежавшие 200 лет в воде колонны для Казанского собора подняли со дна Выборгского залива

Кирилл Васин
Павел Кутаренко
08:57 16.10.2020
Длина одной колонны больше 10 метров, вес - около 45 тонн.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Во всех смыслах тяжелую операцию провели под Выборгом. Со дна Выборгского залива подняли огромные колонны, которые пролежали в воде два столетия. По одной из версий, они были предназначены для строительства Казанского собора в Санкт-Петербурге.

Крайне бережно каменные глыбы очистили от песка и ила. То, что на дне Выборгского залива среди обломков деревянного судна лежат две огромные гранитные колонны, было известно давно. Но только сейчас смогли придумать, как их достать из воды.

Медленно и осторожно при помощи тросов колонны выкатили на берег. Длина одной колонны больше 10 метров, вес - около 45 тонн. Для погрузки на автоплатформу подготовили специальные стропы.  Для того, чтобы поднять столь серьезный груз, на берег залива пригнали тяжелую технику. Кран с трудом оторвал колонну от земли.

Руководил операцией опытный водолаз-поисковик Игорь Матюк. Ему не раз приходилось поднимать с глубины танки и самолеты, но с такой задачей он столкнулся впервые.

«Мы сегодня, вооруженные всем на свете - и что, вы видите? - тяжело, месяц работы. Но как они это делали, как доставляли, как на корабле, как разгружали, как ставили!», - отметил Матюк.

Удивляться есть чему, ведь этим неподъемным глыбам более двух столетий. Этот мыс называется Бычья Голова, здесь в XVIII веке начали добывать розовый гранит для строительства многих дворцов и храмов Санкт-Петербурга. И нет никаких сомнений, что колонны, обнаруженные на дне, были вырублены именно в этой каменоломне. У мастеров прошлого не было ни кранов, ни взрывчатки - глыбы откалывали вручную. Но точность - как у ювелиров.

«Сверлили их на определенном расстоянии друг от друга. Надо было так грамотно их просверлить, чтобы откололся кусок нужной формы, нужного размера, в нужную сторону отпал», - отметил краевед, сотрудник Национального аварийно-спасательного агентства Олег Тепцов.

Специалисты уверены - более двух столетий назад недалеко от каменоломни затонула барка с колоннами, предназначенными для Казанского собора в Санкт-Петербурге. Для внутреннего убранства главного храма города архитектор Воронихин заказал 56 колонн из розового гранита. Сделали с запасом, поэтому утрата двух глыб по пути из Выборга в Санкт-Петербург не сказалась на сроках сдачи.  Теперь же, столетия лежавшие  на дне колонны, уже сами по себе - уникальные артефакты.

При работах один автотрал сел в песок и сломался, другой смогли вытянуть лишь с помощью лебедок. Уникальные гранитные колонны - не только ценная, но и во всех смыслах тяжелая ноша. Но в итоге наиболее трудный этап уникальной операции завершен. Гранитная колонна отправилась в выборгский филиал Эрмитажа.

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