Спикер парламента Киргизии официально отказался от исполнения обязанностей президента

Спикер парламента Киргизии Канат Исаев официально отказался от исполнения обязанностей президента страны. Он сделал соответствующее заявление.

«Я не буду занимать эту должность. Я намерен прилагать максимум усилий для принятия своевременных законов в парламенте», - приводит РИА Новости слова Исаева.

В то же время премьер-министр Киргизии Садыр Жапаров пообещал продолжить внешнеполитический курс страны и работу по другим важнейшим направлениям политики.

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков 15 октября выступил с обращением к жителям страны и объявил об уходе в отставку. По словам президента, общественно-политическая ситуация в Бишкеке все еще остается напряженной.