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Бизнесмен решил забрать подаренный спортшколе инвентарь в Челябинской области

Кирилл Васин
Константин Коковешников
07:45 16.10.2020
Свое поведение бизнесмен объяснил тем, что за четыре года так и не смог передать мебель на баланс города.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В городе Копейске Челябинской области бизнесмен решил забрать у Детско-юношеской спортивной школы инвентарь, который несколько лет назад сам же и подарил. По его мнению, городская администрация и руководство школы так и не поставили инвентарь на баланс. Но у сотрудников ДЮСШ свое объяснение.

История в стиле Гоголя и Салтыкова-Щедрина развивается там, где должен царить дух спортивного соперничества. Раздевалку Детско-юношеской спортивной школы вынесли по частям на глазах воспитанников.

Изъять детские шкафчики распорядился местный бизнесмен, когда-то подаривший секции все оборудование. Свое неспортивное поведение он объяснил тем, что за четыре года так и не смог передать мебель на баланс города. Да и вообще от нее якобы уже мало что осталось - предприниматель винит в воровстве руководство спортивной школы.

«Когда контрольно-счетная палата пришла проверять, 80% имущества, которое было передано спортшколе и спортсооружениям, на месте не оказалось. Так как они не предприняли никаких мер к тому, чтобы принять это имущество и прекратить его разбазаривать и разворовывать, мы потребовали тогда вернуть имущество назад. Если муниципалитет не в состоянии организовать спортивную школу, буду делать это сам», - отметил бизнесмен.

В чистоте намерений предпринимателя сомневается ветеран спорта Нина Боровинская. Она вместе с детьми занимается лыжными гонками. По версии женщины, всему виной - поражение бизнесмена на прошлых выборах.

«Он баллотировался по какому-то определенному участку, округу, его там не выбрали - не хватило несколько голосов. Звучали его слова, я не буду говорить конкретно от кого: “Я вам покажу”. Вот начал показывать», - отметила Боровинская.

Называют и другую возможную причину такого поступка. Раньше в этой секции занимался сын предпринимателя.

«Он перешел в 5 школу, там другие тренеры. Может быть, он что-то туда пообещал, оборудование, я так думаю», - отметил детский тренер по лыжным гонкам Детско-юношеской спортивной школы №7 города Копейска Геннадий Сидоров.

Как бы то ни было, пока взрослые выясняют, кто из них прав, детям остается лишь молчаливо взирать на то место, где раньше стояли их личные шкафчики. Теперь хранить свои вещи тридцать ребят вынуждены вперемешку с оборудованием. Но бросать тренировки они не намерены, ведь это не то, чему их учили в спорте.

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