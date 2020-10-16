В Кузбассе произошел подземный толчок: есть пострадавшие
Два горняка получили травмы в результате подземного толчка на шахте Шерегешского рудника в Кемеровской области.
Отмечается, что сейсмособытие магнитудой 4,2 произошло в районе Бийской гривы. Его зафиксировала сейсмостанция Новосибирска.
«В результате на шахте Шерегешского рудника произошел толчок (класс 6,8) на участке "Новый Шерегеш". Горняки выведены на поверхность. Поступила информация о том, что травмированы два человека», - сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации Таштагольского района.
По предварительной информации, горняки получили перелом ноги и ключицы. Они госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Ситуацию контролирует районная комиссия по ЧС. Также в администрации района на случай повторных толчков рекомендовали подготовить документы, лекарства и, не впадая в панику, покинуть помещения.