В стране и мире Коронавирус В Роспотребнадзоре дали прогноз о росте заболеваемости COVID-19 Кирилл Васин По словам специалиста, страна находится в фазе роста заболеваемости, которая должна длиться примерно 28 дней. © Фото: Konstantin Kokoshkin Global Look Press Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что рост заболеваемости COVID-19 в РФ ожидается еще в течение 20 дней. По его словам, страна находится в фазе роста заболеваемости, которая должна длиться примерно 28 дней. «Рост начался примерно неделю назад, значит, восемь дней отбрасываем. Таким образом, в течение еще 20 дней ожидаем рост - примерно до первой декады ноября», - приводит РИА Новости слова специалиста. Ранее в Роспотребнадзоре напомнили сотрудникам офисов о правилах безопасного поведения на рабочем месте на фоне распространения коронавируса. К примеру, рекомендовано отказаться от рукопожатий, соблюдать дистанцию, содержать рабочее место в чистоте, проводить регулярную дезинфекцию предметов, проветривать помещение. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика