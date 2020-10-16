В США задержали бывшего министра обороны Мексики
Отмечается, что Сепеде будет предоставлена вся необходимая консульская помощь со стороны Мексики.
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Бывшего министра обороны Мексики Сальвадора Сьенфуэгос Сепеду задержали в США. Об этом сообщил министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард.
«Посол США Кристофер Ландау сообщил мне, что бывший министр национальной обороны генерал Сальвадор Сьенфуэгос Сепеда задержан в аэропорту Лос-Анджелеса, штат Калифорния», - написал Эбрард на своей странице в Twitter.
Других подробностей пока нет. Отмечается лишь, что Сепеде будет предоставлена вся необходимая консульская помощь со стороны Мексики.