В стране и мире В США задержали бывшего министра обороны Мексики Кирилл Васин Отмечается, что Сепеде будет предоставлена вся необходимая консульская помощь со стороны Мексики. © Фото: pixabay.com Бывшего министра обороны Мексики Сальвадора Сьенфуэгос Сепеду задержали в США. Об этом сообщил министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард. «Посол США Кристофер Ландау сообщил мне, что бывший министр национальной обороны генерал Сальвадор Сьенфуэгос Сепеда задержан в аэропорту Лос-Анджелеса, штат Калифорния», - написал Эбрард на своей странице в Twitter. Других подробностей пока нет. Отмечается лишь, что Сепеде будет предоставлена вся необходимая консульская помощь со стороны Мексики. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика