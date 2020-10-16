Лишняя нагрузка или путь к вершинам: почему иностранцы активно обсуждают сложность школьного образования в РФ
Иностранцев поразила интенсивность школьных уроков в России. Об этом пишут зарубежные журналисты, а также горячо спорят пользователи в блогах и соцсетях. Удивлены даже немцы, чья система среднего образования считается едва ли не лучшей в Европе.
Одни, глядя на видео в интернете, на котором российские школьники делают домашние задания и отвечают на уроках, испытывают восхищение. Другие считают такие нагрузки чересчур большими.
Так, одно из преимуществ российской системы образования, которую отмечают иностранцы, состоит в том, что университеты не только дают знания, но и развивают разнообразные навыки в клубах.
В современной России так не только в высшей школе, но и в средней общеобразовательной. Учиться приходится упорно. Образовательный процесс в РФ поразил шведскую журналистку Анну Лену Лаурен, которая в своей статье написала, что российских школьников заваливают домашними заданиями и внеклассной работой.
Иностранцев шокирует и своя программа. В Соединенных Штатах, например, она заметно проще, особенно в начальных классах.
Такой уровень сложности сказывается на качестве образования.
Излишний комфорт развращает. Без преодоления себя, напряжения сил не будет результата - утверждает заслуженный учитель России Евгений Ямбург, приводя в пример школу в Германии, которая считается одним из лидеров европейского образования.
«Это грустная история. Вот задача на проценты. Это наша программа пятого класса, а решается в 10 классе», - рассказал Ямбург.
Зато результаты налицо. Так, накануне сборная России взяла 4 золотых и одну серебряную медали на международной олимпиаде по физике в Тель-Авиве. По всему миру дети из нашей страны занимают первые места.