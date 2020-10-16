В Роспотребнадзоре назвали процент россиян с избыточным весом

Практически половина мужчина и приблизительно третья часть женщин из числа всех россиян имеют лишний вес. Такое заявление сделала глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью порталу «Здоровое питание».

Согласно заявлению специалиста, в стране также отмечается рост количества детей, имеющих вес выше нормы и сопутствующие этому болезни. Об изменениях в статистике сообщают врачи-педиатры.

Среди детей школьного возраста наблюдается наличие избыточных килограммов у 20% мальчиков и 14% девочек. Среди этих детей у 10,7% и 5,6% соответственно диагностировано ожирение.

Ранее академик РАН объяснил, что ожирение является фактором, заметно влияющим на заболеваемость коронавирусной инфекцией и течение болезни. Так, риск летального исхода при COVID-19 в из-за этого диагноза увеличивается в девять раз.