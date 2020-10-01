США отказались присоединиться к антибелорусским санкциям Британии и Канады

Соединенные Штаты воздержались от санкций в отношении Белоруссии, которые ранее были введены Канадой и Великобританией, так как надеются на то, что в ближайшее время Евросоюз выработает единую позицию по этому поводу.

По информации источников агентства Reuters, Вашингтон отказался поддержать санкции, поскольку в Белом доме рассчитывают на консенсус между странами ЕС по вопросу Белоруссии на заседании на этой неделе.

В то же время, пакет санкционных мер США в отношении Минска якобы готов, однако неизвестно, когда о нем будет объявлено.

О введении санкций против белорусского президента Александра Лукашенко, его сына Виктора, а также девяти чиновников Канада и Великобритания объявили 29 сентября.

Напомним, что незадолго до этого Латвия, Литва и Эстония ввели запрет на въезд в страну президенту Лукашенко, а также еще 29 официальным лицам республики сроком на пять лет.

Крупные беспорядки начались в Белоруссии после оглашения итогов президентских выборов 9 августа. Граждане требуют пересмотра результатов и проведения нового голосования.