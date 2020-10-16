Аэропорт эвакуировали из-за ложной пожарной тревоги во Владивостоке

Пассажиров авиарейсов, а также сотрудников эвакуировали с территории аэропорта во Владивостоке в связи с включением пожарной сигнализации. Позже стало известно, что тревога была ложной.

По информации пресс-службы авиаузла, сигнализация включилась в 7.24 по местному (0.24 по московскому) времени. На место инцидента в скорейшие сроки прибыли пожарные. Работа аэропорта была ограничена до 7.44.

Угроза пожара не подтвердилась. В результате случившегося самолет Владивосток-Москва вылетел на 20 минут позже, а рейс Владивосток-Хабаровск задержался на 8 минут.

Ранее, 14 октября, в городе произошло возгорание в административном здании. В ходе инцидента никто не пострадал.