США отменяют запрет на полеты своей авиации в районе Симферополя

Соединенные Штаты официально отменили запрет на полеты своей авиации в воздушном пространстве района полетной информации Симферополя. Соответствующее уведомление было размещено в Федеральном реестре правительства США.

Свое решение американские власти аргументировали снижением уровня опасности для гражданской авиации ввиду стабилизации ситуации в указанном районе. Ограничения, введенные еще в 2014 году, прекратят свое действие 27 октября текущего года.

Вместе с тем, запрет на полеты для авиации Соединенных Штатов еще минимум год будет действовать в районах полетной информации Днепра, где, как указали в США, сохраняется опасность из-за продолжающегося конфликта на востоке Украины.

В январе текущего года американские власти объявляли запрет на полеты гражданской авиации над территориями Ирака, Ирана, а также Оманского и Персидского заливов.