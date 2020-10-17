Главный иммунолог Минздрава дал советы для спасения от COVID-19

Российская вакцина от COVID-19 сейчас проходит третью фазу испытаний. Однако о том, насколько она будет эффективна, станет известно в лучшем случае только через полгода. Об этом рассказал главный аллерголог-иммунолог Минздрава РФ, академик РАН Рахим Хаитов.

«Первые две фазы были успешными. Все вакцины, создаваемые у нас, изготавливаются очень грамотными людьми. Я думаю, что они сработают, но пока не будем забегать вперед. Специфического лекарства от коронавирусной инфекции, которое бы прицельно останавливало репликацию вируса, на данный момент нет. Мы разрабатываем такой препарат, который будет точно бить по генам, отвечающим за репликацию, но он пока еще на доклинической стадии», - пояснил врач.

Иммунолог отметил, что пока нет единого лекарственного препарата, нужно делать то, что рекомендует Минздрав РФ: строго соблюдать карантинные меры, носить маски, перчатки и избегать мест скопления людей.

«Сейчас нужно очень строго следить за соблюдением карантинных мер. В Китае только за счет очень жесткой дисциплины уже почти нет коронавируса», - говорит Рахим Хаитов.

По данным Минздрава РФ, 90% новых заболевших сейчас - это возвращающиеся с отдыха туристы, которые привезли инфекцию. Специалисты ведомства понимают, что это было неизбежно из-за огромных скоплений людей на пляжах и в ресторанах, где один отдыхающий не надевает маску, а другой - носит ее неправильно.