На юге Армении объявлена воздушная тревога

В городе Капан на юге Армении сработала сирена воздушной тревоги. Об этом сообщает Sputnik Армения со ссылкой на МЧС страны.

Ранее в спасательном ведомстве отметили, что сирена сработала также в городах Горис и Мегри. Однако позже оказалось, что там сигнал был дан случайно из-за технической ошибки.

Все три города находятся в Сюникской области на юге Армении недалеко от зоны карабахского конфликта.