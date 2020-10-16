На юге Армении объявлена воздушная тревога
Сирена сработала в трех городах Сюникской области недалеко от зоны карабхского конфликта.
© Фото: Фред Гринберг, РИА Новости
В городе Капан на юге Армении сработала сирена воздушной тревоги. Об этом сообщает Sputnik Армения со ссылкой на МЧС страны.
Ранее в спасательном ведомстве отметили, что сирена сработала также в городах Горис и Мегри. Однако позже оказалось, что там сигнал был дан случайно из-за технической ошибки.
Все три города находятся в Сюникской области на юге Армении недалеко от зоны карабахского конфликта.