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Битва за здоровье: как регионы контролируют выполнение введенных ограничений

Светлана Головина
Карина Харитонова
22:58 16.10.2020
Всего за время пандемии в России было инфицировано коронавирусом 1 369 313 человек.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Рост числа зараженных коронавирусом в России стремительно растет - за последние сутки выявлено 15 150 новых случаев.

В связи с этим власти регионов продолжают ужесточать обязательные ограничительные меры, в частности, масочно-перчаточный режим.

Очередной скандал из-за отсутствия маски произошел в отделении МФЦ в Тольятти. Сотрудники отказали мужчине в приеме документов и попросили достать средство индивидуальной защиты, однако вместо этого посетитель выразил недовольство, из-за чего пришлось вызвать полицию

В то же время, в Ростовской области с сегодняшнего дня нельзя выходить на улицу без особой необходимости. На прогулку разрешено выходить только возле дома при соблюдении социальной дистанции и в маске.

По-настоящему тяжело дышать оказалось жителю Перьми Валерию Гилеву, у которого в ходе обследования выяснилось, что легкие поражены на 80%.

Однако госпитализировать сразу мужчину не стали, а только через две недели.  

«Все. Я в больнице. Лежу под капельницей. Пока очень тяжело», - написал Гилев на странице в Сети.

Это стало его последним сообщением, поскольку вскоре пациента ввели в искусственную кому, подключили к ИВЛ, а после он скончался.

Антирекорды и по абсолютному числу заболевших, и ежесуточному приросту обновляются в Новосибирской области. Профилактические рейды - повсюду. Вот вокзал в Новосибирске. Маски у некоторых припасены, видимо, специально для сотрудников полиции.

Как складывается обстановка в других региона и как контролируется выполнение введенных ограничений смотрите в сюжете Карины Харитоновой.

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