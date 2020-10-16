В Подмосковье приземлился самолет с 27 российскими детьми из Сирии

С территории Сирии, из неподконтрольного Дамаску лагеря Аль-Холь на родину были доставлены 27 российских детей. Воздушное судно с юными пассажирами село в аэропорту Чкаловский в Московской области.

Информацию о привезенных детях предоставили в пресс-службе уполномоченного по правам ребенка в Российской Федерации Анны Кузнецовой.

Деятельность по определению места проживания и возвращению в РФ несовершеннолетних российских граждан из Сирии и Ирака стартовала еще в 2017 году и помогла 197 детям вернутся домой.

Ранее, в сентябре текущего года, самолет доставил в Подмосковье 15 российских детей.