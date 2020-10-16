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Воз и ныне там: почему в российском Париже уже семь лет топят дровами

Бородкин Анатолий
22:49 16.10.2020
В селе, носящем имя французской столицы, расположенном в Челябинском районе, семь лет назад собрали деньги на газ, но так его и не провели.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

История, достойная пера писателя Салтыкова-Щедрина, происходит в XXI веке, однако у ее участников полное ощущение, что они еще находятся в XIX-м. Жители населенного пункта Париж - тезке столицы Франции, расположенного в российской глубинке Челябинского района, уже семь лет ждут, когда к ним проведут газ, но воз и ныне там.  

Народный сход в поселковой администрации местные называют «взятием Бастилии». Когда в 2013 году там объявили газификацию, собрали с каждого двора по 10 тысяч рублей. Но до сих пор более 300 домов в Париже топятся дровами. И это учитывая то, что телега дров стоит там 9 500 рублей - больше, чем средняя пенсия.

Чиновники районной администрации объясняют, что работы ведутся строго по проекту и обещают провести газ в дом каждому парижанину уже в следующем году. Но гул народного гнева заглушает оправдания власть имущих.  

Особое возмущение вызывает избирательность, с которой распределяется в селе комфорт и уют. В домах представителей парижского «света» - местных депутатов, главного бухгалтера администрации и главы поселения - газ уже не первый год.

Местная активистка Ольга Батраева с яростью Жанны-Д'Арк отстаивает на сходе права обделенных правом греться односельчан. И показывает - строители тянут трубопровод по полю, к домам привилегированного сословия Парижа.

«Фактически это было бы почти такое же расстояние, но не по полю. А еще попутно можно было бы газифицировать около ста дворов», - говорит Батаева.

Иван Михайлович и Ульяна Степановна Байтины революционные настроения парижан разделяют. Но на сход не пошли. Производственная травма, полученная более сорока лет назад сделала Ивана Михайловича инвалидом. 80-летние старики сдали 10 тысяч как и все односельчане - 7 лет назад. Но, сейчас все чаще говорят - видимо не дождутся долгожданного блага цивилизации. Но, растапливая печь, продолжают о нем мечтать, понимая, что в этом случае для отопления он могли бы просто нажать кнопку, а тут приходится прилагать много физических усилий.

Пока же жители Парижа покупают на последние деньги дрова и начинают их колоть - зима близко. И скоро из сельских труб повалит дым, который поплывет над копией Эйфелевой башни.

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