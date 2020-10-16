В стране и мире В ООН прокомментировали отказ США от продления СНВ-3 Светлана Головина По словам представителя организации, нельзя недооценивать необходимость продления соглашения. © Фото: Globallookpress Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что Организация рассчитывает на дальнейшие шаги России и Соединенных Штатов по продлению договора СНВ-3. «Продление СНВ-3 должно быть приоритетным. Мы очень сильно надеемся, что стороны договорятся о дальнейших шагах», - уточнил он на брифинге. Также Дюжаррик добавил, что нельзя недооценивать необходимость продления данного соглашения.



Незадолго до этого стало известно, что США не приняли предложение Владимира Путина о продлении действующего договора СНВ-3 без всяких условий сроком на один год. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика