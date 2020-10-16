В ООН прокомментировали отказ США от продления СНВ-3
По словам представителя организации, нельзя недооценивать необходимость продления соглашения.
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Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что Организация рассчитывает на дальнейшие шаги России и Соединенных Штатов по продлению договора СНВ-3.
«Продление СНВ-3 должно быть приоритетным. Мы очень сильно надеемся, что стороны договорятся о дальнейших шагах», - уточнил он на брифинге.
Также Дюжаррик добавил, что нельзя недооценивать необходимость продления данного соглашения.
Незадолго до этого стало известно, что США не приняли предложение Владимира Путина о продлении действующего договора СНВ-3 без всяких условий сроком на один год.