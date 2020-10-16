Глава МВД Франции прервал рабочий визит в Марокко из-за трагедии в Париже

В связи с обезглавлением человека министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен прервал визит в Марокко и срочно возвращается в Париж.

На данный момент в кризисный центр МВД направляется президент страны Эммануэль Макрон.

Трагедия произошла вечером 16 октября. Неизвестный мужчина у здания школы обезглавил человека. В ходе задержания подозреваемый был ликвидирован.

По предварительным данным, жертвой оказался один из учителей.

На данный обстоятельства произошедшего выясняются. Дело взято под контроль антитеррористической прокуратурой.