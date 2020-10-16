Выручила смекалка: как на МКС устранили проблему утечки воздуха с помощью чая

Темпы утечки воздуха на МКС снизились в два раза. Обнаруженную ранее трещину космонавты заклеили и это принесло долгожданный результат. Для выяснения причины падения давления, экипаж использовал самое современное оборудование, включая ультразвук. Но выручила в итоге русская смекалка.

Известную поговорку - найти иголку в стоге сена - в век космических технологий можно заменить на: обнаружить микроповреждение в обшивке МКС. В гигантской станции, полной приборов, панелей и инструментов, сначала блокировали модули - чтобы понять, где падает давление.

Утечку воздуха при помощи рассыпанного конфетти - но безуспешно. Тогда российский космонавт Иван Вагнер использовал чаинки из пакетика, которые в результате и притянуло к небольшой трещине.

Такую простую, а потому гениальную идею реализовали в переходном отсеке российского модуля «Звезда». Нашлось абсолютно земное решение проблемы - заделать щель при помощи скотча с поролона. Новые участники экспедиции - россияне Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также американка Кэтлин Рубинс - уже доставили герметик и дополнительное оборудование.

Дублирующие системы подачи кислорода гарантируют, что обитателям МКС будет, чем дышать. А повреждение обшивки - довольно распространенное происшествие на орбите. С таким же столкнулся космонавт Александр Лазуткин в 1997 году еще во время работы еще на станции «Мир».

«Чтобы Никогда не было никакой жизнеопасной ситуации или каких-то проблем - я считаю это нормально. Машины это или ваш дом - там тоже самое происходит. И если есть возможность ремонтировать, работать с новыми кораблями работать с новыми модулями - это показывает, что когда придумали станцию, был положен такой задел, что ее можно возобновить, не мешая работе», - глава представительства Европейского космического агентства в России Рене Пишель.

Как подтверждение этому - в следующем году к МКС пристыкуется многофункциональный лабораторный модуль «Наука», который станет одним из самых больших на станции. И позволит вывести исследования на принципиально новый уровень. Одна из составляющих аппарата - как раз созданный Европейским космическим агентством - дистанционный управляемый робот-манипулятор «Эра» для сборочных работ и обслуживания российского сегмента.