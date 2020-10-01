В стране и мире Крупнейшая Токийская фондовая биржа приостановила работу Светлана Головина Сроки полного восстановления системы на данный момент неизвестны. © Фото: Yoshio Tsunoda AFLO Globallookpress В четверг, 1 октября, крупнейшая в Азии Токийская фондовая биржа не сможет возобновить работу в течение дня из-за технического сбоя. «Торги всеми акциями приостановлены до конца дня. Приносим извинения за неудобства, причиненные инвесторам и участникам рынка», - сообщается на сайте организации. Отмечается, что сроки полного восстановления системы на данный момент еще неизвестны. Помимо этого, из-за технических проблем на Токийской бирже торги также приостановили и другие фондовые биржи Японии - в Саппоро, Нагое и Фукуоке. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика