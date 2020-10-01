Крупнейшая Токийская фондовая биржа приостановила работу
Сроки полного восстановления системы на данный момент неизвестны.
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В четверг, 1 октября, крупнейшая в Азии Токийская фондовая биржа не сможет возобновить работу в течение дня из-за технического сбоя.
«Торги всеми акциями приостановлены до конца дня. Приносим извинения за неудобства, причиненные инвесторам и участникам рынка», - сообщается на сайте организации.
Отмечается, что сроки полного восстановления системы на данный момент еще неизвестны.
Помимо этого, из-за технических проблем на Токийской бирже торги также приостановили и другие фондовые биржи Японии - в Саппоро, Нагое и Фукуоке.