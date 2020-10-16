В Лондоне ужесточили ограничения в связи с COVID-19

В ночь на 17 октября правительство Великобритании введет новые ограничительные меры для борьбы с коронавирусом. Правила будут более строгими в самом Лондоне, граничащем с ним графстве Эссекс, а также нескольких городах Англии, включая Йорк и Честерфилд.

Выступая в Палате общин британского парламента, глава Минздрава страны Мэтт Хэнкок выразил благодарность всем, кто работает в прекрасной столице за то, что весной они медики уже помогли остановить распространение вируса.

«Теперь нам нужно сделать все необходимое для того, чтобы добиться этого еще раз. Я знаю, что многим придется ради этого пойти на жертвы, однако уверен, что вместе мы сможем одержать победу», - заявил Мэтт Хэнкок.

Ограничительные меры коснутся тех районов Великобритании, где уровень угрозы распространения вируса будет повышен с действующего первого («среднего») до второго («высокого»). Вводимые новые ограничения затронут около 12 миллионов жителей страны.