США официально отказались от предложения Путина о продлении СНВ-3

Предложение президента РФ Владимира Путина продлить договор СНВ-3 еще на один год без предварительных условий не встретило понимания в Белом доме. Глава России заявил, что Россия согласна подписать ДСНВ, но без заморозки числа ядерных боеголовок.

Однако советник по национальной безопасности Белого дома Роберт О'Брайен огласил другую позицию на этот счет.

«Ответ президента Путина сегодня о продлении СНВ-3 без заморозки ядерных боеголовок - это не вариант», - написал О'Брайен в Twitter.

Накануне спецпредставитель американского президента по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что в США готовы продлить СНВ-III с Россией при условии временного замораживания размеров ядерных арсеналов двух стран.