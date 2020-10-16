В стране и мире СМИ: жертвой обезглавливания в Париже стал школьный учитель Светлана Головина Сейчас на месте работают специалисты. Обстоятельства произошедшего выясняются. © Фото: pixabay.com Обезглавливание человека неизвестным в Париже произошло рядом со зданием школы. Жертвой мог оказаться учитель. «Согласно первым результатам расследования, обезглавленной жертвой был учитель, о чем сообщил родитель одного из учеников», - пишет Le Parisien. На данный момент подозреваемый был ликвидирован сотрудниками полиции. Дело взято контроль антитеррористической прокуратурой. Сейчас на месте работают специалисты. Обстоятельства произошедшего выясняются. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика