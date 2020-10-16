СМИ: жертвой обезглавливания в Париже стал школьный учитель
Сейчас на месте работают специалисты. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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Обезглавливание человека неизвестным в Париже произошло рядом со зданием школы. Жертвой мог оказаться учитель.
«Согласно первым результатам расследования, обезглавленной жертвой был учитель, о чем сообщил родитель одного из учеников», - пишет Le Parisien.
На данный момент подозреваемый был ликвидирован сотрудниками полиции. Дело взято контроль антитеррористической прокуратурой.
Сейчас на месте работают специалисты. Обстоятельства произошедшего выясняются.