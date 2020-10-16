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Уникальный артефакт: со дна Выборгского залива подняли пропавшие колонны для Казанского собора

Светлана Головина
19:41 16.10.2020
На этом месте в восемнадцатом веке начали добывать розовый гранит для строительства многих дворцов и храмов Петербурга, в связи с чем нет сомнений, что данные колонны затонули именно здесь.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Со дна залива под Выборгом специалисты подняли огромные колонны, якобы предназначенные для  строительства Казанского собора в Санкт-Петербурге. Огромные каменные глыбы лежали в воде два столетия.

В самом начале спецоперации колонны пришлось бережно очистить от ила и песка прямо дне, после чего начался процесс поднятия.

Медленно и осторожно при помощи тросов их выкатили на берег. Вес одной колонны около 45 тонн, длина - больше 10 метров. Для погрузки на автоплатформу были подготовлены специальные стропы.  Чтобы поднять столь серьезный груз, на берег залива пригнали тяжелую технику, однако кран с трудом оторвал колонну от земли.

«Мы сегодня, вооруженные всем на свете - и что, вы видите? - тяжело, месяц работы. Но как они это делали, как доставляли, как на корабле, как разгружали, как ставили!», - отметил водолаз, руководитель работ Игорь Матюк.

На этом месте в восемнадцатом веке начали добывать розовый гранит для строительства многих дворцов и храмов Петербурга, в связи с чем нет никаких сомнений, что данные колонны были вырублены именно в этой каменоломне.

Специалисты уверены - более двух столетий назад недалеко от каменоломни затонула барка с колоннами, предназначенными именно для Казанского собора. Так, для внутреннего убранства архитектор Воронихин заказал 56 колонн из розового гранита. Сделали с запасом, поэтому утрата двух глыб по пути из Выборга в Санкт-Петербург не сказалась на сроках сдачи. 

Сейчас же, столетия лежавшие  на дне колонны, уже сами по себе - уникальные артефакты.

Подробнее о том, как проходило поднятие колонн и что на этот счет думают историки смотрите в сюжете корреспондента «Звезды» Павла Кутаренко.

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