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Попова назвала условие для выхода на плато по заболеваемости COVID-19

Валентина Пескова
19:29 16.10.2020
Как отметила глава Роспотребнадзора, граждане РФ не должны рисковать своим здоровьем и здоровьем близких.
Попова назвала условие для выхода на плато по заболеваемости COVID-19
© Фото: pixabay.com

Государство предпринимает все необходимые меры, чтобы в Российской Федерации не было перегрузки системы здравоохранения в связи с пандемией COVID-19. Однако при этом и каждый человек по отдельности должен также делать все необходимое сам для профилактики коронавируса. Об этом сообщила в четверг глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Я бы не ждала, пока мы выйдем на плато, я бы считала, что нам надо срочно снижаться, у нас для этого есть все основания. Государство принимает сегодня максимальные меры, чтобы помощь была оказана каждому. Каждый из нас сегодня должен сам отреагировать правильным образом», - сказала она в интервью Первому каналу.

Глава санитарного ведомства напомнила, что на данный момент нет ни одного лекарственного препарата от коронавируса, который был бы действенным в 100% случаев. Поэтому очень важно, чтобы граждане не рисковали своим здоровьем и здоровьем своих близких.

«Человеку хорошо бы всегда помнить, что его нездоровье может обернуться крайне печально и для него, и для тех людей, с кем он рядом», - отметила Попова.

В России на сегодня, по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 1 369 313 случаев заражения, выздоровели 1 056 582 человека, 23 723 умерло.

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