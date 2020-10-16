Дом ушел под землю: как проходит спасательная операция под Брянском
Работу спасателей осложняет неизвестность, поскольку земля из под ног может уйти в любой момент.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
В Брянской области проводится поисково-спасательная операция по обнаружению женщины, которая могла находиться внутри провалившегося под землю доме.
ЧП произошло в результате карстового провала - часть дома оказалась на глубине около семи метров.
По словам родственницы пропавшей, проживающей по соседству, ничего подозрительно она не слышала. Огромную дыру в земле на соседнем участке она обнаружила только утром.
Работу спасателей осложняет неизвестность, поскольку земля из под ног может уйти в любой момент.
О том, что для жителей Вышкова подобное уже не ново и в чем причина образования карстовых провалов смотрите в сюжете корреспондента «Звезды» Владислава Кустова.