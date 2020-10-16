«Самые высокие нормы безопасности»: в ПСБ рассказали о работе банка

При работе с банками на удаленку теперь могут уходить не отдельные клиенты, а целые предприятия. Такую возможность предоставляет ПСБ. В опорном банке оборонно-промышленного комплекса действует эффективная и безопасная система для дистанционной работы, благодаря чему Гособронзаказ в России выполняется без остановок даже в период пандемии.

Сейчас ПСБ сопровождает больше 60% всех заключенных контрактов по линии «оборонки», а кредитный портфель по ОПК превысил 900 миллиардов рублей. При этом ПСБ открыт для надежного обслуживания предприятий любых отраслей.

«Надо понимать, что, поскольку мы опорный банк для ВПК, у нас самые высокие нормы безопасности, все наши электронные каналы - они шифруются, цифруются, и все средства защиты у нас сертифицированы ГОСТ-средствами. И также у нас есть защищенный канал End-to-End между клиентом и банком, который позволяет создать максимально защищенную среду в обслуживании на удаленке. У нас сейчас 28 тысяч компаний обслуживаются. Из них 23 тысячи по линии оборонки», - рассказал директор Департамента цифрового корпоративного бизнеса и разработки продуктов ПСБ Вячеслав Благирев. «Система представляет из себя классический интернет-банк. С использованием любого браузера клиент может ввести адрес логин-пароль либо использовать ключ интернет-подписи, который, кстати, сертифицирован нашим регулятором», - добавил руководитель центра по развитию цифровых каналов и платформы корпоративного бизнеса ПСБ Игорь Рамазанов.

При сложной системе защиты система, разработанная в ПСБ, проста в обращении. Чтобы начать работать с банком, достаточно прямо у компьютера заполнить заявление и открыть счет.