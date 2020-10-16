В стране и мире В Москве объявили желтый уровень опасности на выходных Ирина Киселенко Ветер будет достигать местами до 15 метров в секунду с порывами. © Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press В столице объявлен желтый уровень опасности из-за сильного ветра и дождя. Такой прогноз следует из данных прогностической карты на сайте Гидрометцентра. «Желтый - погода потенциально опасна», - говорится в сообщении. Предупреждение о сильном дожде, ветре и мокром снеге действует в Москве и области с 21.00 17 октября до 21.00 18 октября. По прогнозам, ветер будет достигать местами до 15 метров в секунду с порывами, в Подмосковье - до 15-20 метров в секунду. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика