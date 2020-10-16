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В Москве объявили желтый уровень опасности на выходных

Ирина Киселенко
18:24 16.10.2020
Ветер будет достигать местами до 15 метров в секунду с порывами.
В Москве объявили желтый уровень опасности на выходных
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

В столице объявлен желтый уровень опасности из-за сильного ветра и дождя. Такой прогноз следует из данных прогностической карты на сайте Гидрометцентра.

«Желтый - погода потенциально опасна», - говорится в сообщении.

Предупреждение о сильном дожде, ветре и мокром снеге действует в Москве и области с 21.00 17 октября до 21.00 18 октября. По прогнозам, ветер будет достигать местами до 15 метров в секунду с порывами, в Подмосковье - до 15-20 метров в секунду.

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