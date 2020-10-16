Акции «Яндекса» упали на 4,1% после срыва сделки с TCS Group

По данным торгов на Московской бирже, цена акций компании «Яндекс» упала на 4,1% в связи с отменой сделки с TCS Group Holding PLC (головной структуры банка «Тинькофф»).

Уточняется, что в 12.12 по московскому времени стоимость одной бумаги составляла 4 618 рублей. Однако спустя час котировки акций замедлили снижение и остановились на уровне 4 664 рубля за штуку.

В то же время ценные бумаги TCS Group упали на 7,1%, достигнув отметки 1754,8 за единицу.

Информация о том, что «Тинькофф» и «Яндекс» не смогли договориться по сделке о продаже банка и завершили переговоры, появилась днем 16 октября.