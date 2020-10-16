Популярный украинский блогер умер из-за осложнений при коронавирусе

На Украине скончался Дмитрий Стужук из-за нагрузки на сердце при коронавирусной инфекции. Об этом сообщила его жена София в своем Instagram.

«Димы больше нет с нами. Его сердце не выдержало», - написала супруга покойного.

Как известно, Дмитрий Стужук обратился в больницу по возвращении из Турции чуть более недели назад. Уже на следующий день у него появился кашель.

«Особых симптомов болезни не было, поэтому я подумал, что это могут быть последствия после занятия спортом. Смена климата, питания и сон под кондиционером», - писал Дмитрий в своем блоге.

Позже выяснилось, что Дмитрий заболел коронавирусом и его госпитализировали.

«Мне назначили курс лечения и сказали, что нужно его продолжать», - рассказал блогер незадолго до смерти.

Как известно, у Дмитрия Стужука осталось трое детей.