Алиев: Баку не планирует переносить конфликт в Нагорном Карабахе на территорию Армении

Глава Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку не планирует переносить конфликт в Нагорном Карабахе на территорию Армении. Об этом он сообщил в интервью турецкому телеканалу A Haber.

«Никаких военных целей, планов на территории Армении у нас нет. Мы не имеем намерений переносить военные действия на территорию Армении» - сказал президент Азербайджана.

Ранее представители минской группы ОБСЕ - Россия, Франция и США - призвали лидеров Армении и Азербайджана прекратить боевые действия. В Москве 9 октября главы МИД двух конфликтующих стран провели переговоры, в ходе которых обязались прекратить боевые действия в регионе. Однако обоюдные обвинения в нарушении перемирия прозвучали в тот же день.