Алиев: Баку не планирует переносить конфликт в Нагорном Карабахе на территорию Армении
По словам президента Азербайджана, у Баку нет никаких военных целей на территории Армении.
© Фото: Пресс-служба президента Азербайджана
Глава Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку не планирует переносить конфликт в Нагорном Карабахе на территорию Армении. Об этом он сообщил в интервью турецкому телеканалу A Haber.
«Никаких военных целей, планов на территории Армении у нас нет. Мы не имеем намерений переносить военные действия на территорию Армении» - сказал президент Азербайджана.
Ранее представители минской группы ОБСЕ - Россия, Франция и США - призвали лидеров Армении и Азербайджана прекратить боевые действия. В Москве 9 октября главы МИД двух конфликтующих стран провели переговоры, в ходе которых обязались прекратить боевые действия в регионе. Однако обоюдные обвинения в нарушении перемирия прозвучали в тот же день.