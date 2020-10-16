Шойгу обсудил с президентом Казахстана вопросы региональной безопасности
Ранее министр обороны РФ провел переговоры с главой военного ведомства республики Нурланом Ермекбаевым.
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Вопросы региональной безопасности обсудили президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и министр обороны России Сергей Шойгу во время встречи в Нур-Султане.
«Были обсуждены актуальные вопросы региональной безопасности, перспективы двустороннего сотрудничества России и Казахстана в военной сфере», - сообщает Минобороны России.
Ранее в пятницу Шойгу провел переговоры с главой военного ведомства республики Нурланом Ермекбаевым, министры подписали ряд документов в области военного сотрудничества.