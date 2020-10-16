В Подмосковье выделили дополнительные средства на борьбу с коронавирусом

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе выделяют дополнительные средства на помощь медикам для борьбы с коронавирусом.

По словам главы Подмосковья, на данный момент приняты все необходимые меры для закупки автомобилей для бригад скорой помощи, а также средств индивидуальной защиты.

«Мы в очередной раз перераспределяем средства на борьбу с эпидемией», - цитирует телеканал «360» Воробьева.

Помимо этого, губернатор призвал глав округов помогать с созданием новых коек и поиском врачей. Существенную помощь с медицинскими специалистами сейчас оказывает Минобороны, подчеркнул он.