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Рогозин рассказал, кто подарил ему белого верблюда

Алексей Курильченко
16:45 16.10.2020
Необычный подарок глава Роскосмоса получил в ОАЭ.
Рогозин рассказал, кто подарил ему белого верблюда
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда

Дмитрий Рогозин рассказал об одном необычном подарке, который он получил во время работы в Объединенных Арабских Эмиратах. Арабы подарили главе госкорпорации «Роскосмос» белую верблюдицу в честь первого успешного полета космонавта из ОАЭ осенью 2019 года.

Рогозин рассказал, что назвал животное Байкой. Сейчас она живет в зоопарке города Байконур. О подарке глава Роскосмоса рассказал на своей странице в Facebook.

«Эту молодую белую верблюдицу мне подарили в знак благодарности за организацию подготовки и успешного запуска в сентябре 2019 года космонавта из ОАЭ. Я назвал эту красавицу Байкой и передал в добрые руки организаторов импровизированного зоопарка Байконура, который администрация города планирует открыть весной юбилейного 2021 года», - написал Рогозин.

Первый космонавт Объединенных Арабских Эмиратов Хаззаа аль-Мансури посетил Международную космическую станцию в рамках своего первого полета в сентябре-октябре 2019 года. Хаззаа совершил полет вместе с россиянином Олегом Скрипочкой и американкой Джессикой Меир на борту корабля «Союз МС-15»

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