В стране и мире В подмосковных Мытищах дымится здание торгового центра Светлана Головина На данный момент информации о пострадавших нет. © Фото: 70_buttercup_68, Instagram В городе Мытищи Московской области произошло задымление в здании торгового центра «Красный кит». Видео с места было опубликовано очевидцами в Сети. На кадрах хорошо видно, как густой серый дым охватил часть здания. На место прибыли пожарные, была проведена эвакуация посетителей. На данный момент информации о пострадавших нет. По предварительным данным, причиной произошедшего стало возгорание воздуховода над мангалом в фудкорте, сообщили «Звезде» представители экстренных служб. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика