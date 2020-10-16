В подмосковных Мытищах дымится здание торгового центра
На данный момент информации о пострадавших нет.
© Фото: 70_buttercup_68, Instagram
В городе Мытищи Московской области произошло задымление в здании торгового центра «Красный кит». Видео с места было опубликовано очевидцами в Сети.
На кадрах хорошо видно, как густой серый дым охватил часть здания. На место прибыли пожарные, была проведена эвакуация посетителей.
На данный момент информации о пострадавших нет.
По предварительным данным, причиной произошедшего стало возгорание воздуховода над мангалом в фудкорте, сообщили «Звезде» представители экстренных служб.