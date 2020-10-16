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Ученые научились создавать челюстные суставы из свиного жира

Алексей Курильченко
16:24 16.10.2020
Лечение методом выращивания суставов помогут людям с дисфункцией челюсти.
Ученые научились создавать челюстные суставы из свиного жира
© Фото: Frank Röder, imageBROKER.com, Globallookpress

Исследователи из Колумбийского университета США успешно вырастили человеческий челюстной  сустав из свиного жира. Такой протез поможет людям, страдающим дисфункцией суставов челюсти. Об открытии сообщило издание Daily Mail.

Для добычи жира ученые прибегли к липосакции. Из добытого жира были извлечены клетки, которые программируются и вводятся пациенту в специальную форму в виде челюстного сустава. После чего сустав самостоятельно вырастает всего за пять недель.

 «Челюстной сустав человека - это сложная структура, которая соединяет нижнюю челюсть с черепом. Она состоит из хрящей и костей. Раньше в операциях по замене челюстных суставов использовались искусственные протезы или донорские суставы - в долгосрочной перспективе эти методы показали себя неэффективными», - сообщается в отчете исследователей.

Эксперимент по введению клеток был проведен на свиньях - ученые удалили челюсти животных хирургическим путем и ввели клетки. Спустя время свиньи вновь смогли самостоятельно питаться.

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