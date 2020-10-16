Песков: правительство делает все, чтобы поднять рождаемость в стране

Согласно последним данным правительства, население России может сократиться на 1,2 миллиона человек к 2024 году. Об этом заявил сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, на демографический спад в стране влияет несколько причин.

«Это совпадение двух демографических ям - яма Великой Отечественной войны и яма кончины Советского Союза начала 90-х годов. Эти две ямы, они нас преследуют по всей нашей истории современной, и, к сожалению, здесь они сошлись вместе, и поэтому такие негативные тренды», - заявил Песков.

Также он обратил внимание на то, что и правительством, и президентом «принимаются максимально возможные энергичные меры, чтобы стимулировать рождаемость, для того чтобы охранять материнство и детство».

«Эти меры хорошо известны, они крайне востребованы населением. Обязательно они дадут свой результат. Результат этот, конечно, нельзя посчитать по году или по двум годам, но даже в краткосрочной перспективе он уже будет обязательно заметен», - сказал пресс-секретарь.

Он также отметил, что на негативную динамику оказали свое влияние и другие неблагоприятные обстоятельства, такие как пандемия коронавирусной инфекции. Правительство принимает все возможные меры.