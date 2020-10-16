Для жителей Подмосковья разъяснили новые ограничения при COVID-19

В Подмосковье ввели новые ограничительные меры на фоне повышения заболеваемости коронавирусной инфекцией. Новое введение - запрет на развлекательные мероприятия с полуночи до восьми часов утра. Об этом рассказал глава Минсельхозпрода региона Андрей Разин. Новое распоряжение вступает в силу с 17 октября.

«Это, конечно, не говорит о том, что предприятия не будут работать. Они продолжат работать, но с 12 часов ночи у них будут запрещены любые увеселительные мероприятия, дискотеки, шоу-программы, которые способствуют появлению массового скопления людей», - передает канал «360» слова Андрея Разина.

По словам главы региона, ограничения действуют «во всех зданиях, строительных сооружениях, в том числе и предприятиях общественного питания - кафе, барах, ресторанах». Но сами заведения могут быть открыты.

«В режиме ресторана, кафе можно продолжать работать. И в этом смысле никаких дополнительных ограничений пока что еще не вводим. Если говорить о ночных клубах, то таким предприятиям в указанный период времени работать нельзя», - отметил он.

При соблюдении санитарных норм и требований Роспотребнадзора бани, химчистки, ателье и салоны красоты пока продолжают работу в штатном режиме, добавил Андрей Разин.