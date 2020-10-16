Ученые: при отказе от ношения масок число заболевших COVID-19 составит миллион в день

Количество инфицированных коронавирусом в России может достичь одного миллиона человек в сутки уже к новому году - в ночь с 31 декабря на 1 января, если люди будут отказываться использовать защитные средства. Этот пессимистичный прогноз дали в Институте показателей и оценки здоровья (IHME) при Университете Вашингтона в Сиэттле, данные которого составили на основе математической модели. IHME ведет работы по России совместно с МФТИ.

«Но это в случае, если не будет никаких мер по противодействию распространению инфекции, то есть никто не будет носить масок и так далее», - рассказал «Известиям» заместитель заведующего лабораторией анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ Станислав Отставнов.

При самом благополучном сценарии, когда все носят маски и соблюдают правила дистанцирования, предполагается, что показатель заболевших к новому году составит только четыре тысячи в день. Эксперты подчеркивают, что математические модели прогнозируют лишь вероятный сценарий развития событий, а не тот, который с точностью произойдет.

В России за 14 октября выявлено 13,7 тысяч новых случаев COVID-19. За 24 часа было зафиксировано 286 летальных исходов и 8,4 тысяч выздоровлений.