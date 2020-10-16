Кабмин прорабатывает индексацию пенсий для работающих пенсионеров

Министр труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков заявил о том, что кабинет министров разрабатывает варианты, которые позволят проиндексировать пенсии для трудоустроенных пенсионеров. Об этом сообщает РИА Новости.

«У правительства есть на сегодняшний день задача по этому поводу, мы работаем. Как только у нас будут сформированы предложения, мы представим их главе государства. Сумма, в которую обойдется бюджету решение вопроса, будет зависеть от вариантов», - сказал Котяков.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин сообщил, что в ходе встречи с лидерами думских фракций дал правительству поручение проработать вопрос об индексации пенсий. На этой неделе кабмин уже выделил более 900 миллиардов рублей на выплаты страховых пенсий и пособий.