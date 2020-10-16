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Ученый назвал фактор, повышающий риск смерти от коронавируса в девять раз

Анна Берестовая
01:56 16.10.2020
Вероятность заражения коронавирусной инфекцией, вместе с тем, растет в семь раз.
Ученый назвал фактор, повышающий риск смерти от коронавируса в девять раз
© Фото: pixabay.com

Ожирение в девять раз увеличивает вероятность летального исхода при заражении коронавирусной инфекцией и повышает сам риск инфицирования в семь раз. Такую информацию предоставил гендиректор НМИЦ имени В.А. Алмазова, президент Российского кардиологического общества, академик РАН Евгений Шляхто.

Снижению смертности для пациентов с ожирением способствует персонализированное лечение.

Кроме того, как отметил академик РАН Сергей Бойцов, являющийся гендиректором Национального медицинского исследовательского центра кардиологии Министерства здравоохранения РФ, заметно увеличивают риски болезни сердца. Его слова передают РИА Новости.

Патологии данного вида не влияют за заражаемость, однако приводят к утяжелению течения COVID-19. Наиболее частыми среди них, по наблюдениям, являются тромбы.

Ранее заметном влиянии ожирения на вероятность оказаться в больнице с тяжелым течением коронавируса сообщали в российском Минздраве.

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