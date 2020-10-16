В стране и мире Генпрокурор России провел встречу с жителями острова Кунашир Светлана Головина Основные вопросы граждан были связаны с защитой жилищных прав. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» В пятницу, 16 октября, генеральный прокурор России Игорь Краснов в ходе визита на Дальний Восток посетил остров Кунашир, где провел приемы граждан и предпринимателей. Основные вопросы граждан были связаны с защитой жилищных прав, в частности, переселения из аварийного жилья, предоставления жилья по договорам социального найма, ненадлежащего содержания многоквартирных домов. На встрече с бизнес-сообществом поднимались вопросы непредоставления субсидий субъектам малого бизнеса в полном размере, неоплата выполненных работ по муниципальным контрактам. Генпрокурор отметил, что ситуация, когда организация не может получить оплату за выполненные работы, вызывает озабоченность. По всем фактам нарушения прав граждан и бизнеса Краснов поручил незамедлительно принять эффективные меры реагирования. Результаты назначенных проверок генпрокурор взял под личный контроль. Кроме того, в ходе посещения прокуратуры Южно-Курильского района Краснов принял участие в открытии памятной таблички в честь ветерана Великой Отечественной войны Анатолия Трухина, занимавшего с 1974 по 1979 год должность прокурора Южно-Курильского района, и по традиции возложил цветы к памятному знаку «Слава героям». В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика