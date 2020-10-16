Неформальный саммит лидеров ЕС отменен из-за COVID-19

Саммит лидеров Евросоюза в Берлине, запланированный на проведение в ноябре этого года, отменен из-за пандемии коронавируса. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

«В связи с пандемией мы в очередной раз отметили, что, к сожалению, запланированная неформальная встреча в ноябре не может состояться, мы должны отказаться от этого, потому что в смысле осуществления (личных) контактов это важный сигнал» - сказала Меркель в ходе саммита лидеров ЕС в Брюсселе.

Столица Германии является одним из центров вспышки COVID-19 в Германии. Сообщается, что власти города предпринимают дополнительные ограничительные меры для сокращения роста заболеваемости.

В сентябре 2020 года саммит ЕС также был перенесен из-за коронавируса. Встреча, запланированная на 24-25 числа, была отложена на несколько недель из-за того, что один из сотрудников службы безопасности получил положительный результат на заражение COVID-19.