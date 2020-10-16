Лавров обсудил с главой МИД Японии дальнейший политический диалог

Министр иностранных дел Сергей Лавров провел со своим японским коллегой Тосимицу Мотэги телефонный разговор, в ходе которого обсуждались вопросы двусторонних отношений, хода дальнейшего политического диалога и возможности сотрудничества в области здравоохранения. О разговоре сообщили в пресс-службе МИД РФ. Отмечается, что диалог состоялся по инициативе японской стороны.

«В развитие договоренностей между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Японии Ёсихидэ Сугой министры обсудили актуальные вопросы российско-японских отношений, включая перспективы продвижения политического диалога, торгово-экономического и практического сотрудничества в сфере здравоохранения, включая борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции, гуманитарных контактов - сообщает пресс-служба МИД РФ.

В ведомстве отметили, что Россия придает особое значение проблемам безопасности. Также поднимались вопросы ведения совместной хозяйственной деятельности на южной территории Курильских островов и реализации проектов в регионе. В пресс-службе отметили, что главы МИД двух стран обсудили планы по проведению года межрегиональных и побратимских связей.