Названа причина обрушения дома в Брянской области

В ходе работы сотрудники МЧС установили, что причиной обрушения дома в Брянской области стал карстовый провал.

«Произошел провал грунта диаметром около 10 метров и глубиной около 6 метров, причиной которого является карстовый провал», - говорится в сообщении ведомства по региону.

На данный момент поисково-спасательная операция продолжается. Под завалами ищут женщину, которая могла быть в доме в момент обрушения.

Уточняется, что деревянная постройка развалилась пополам - одна часть устояла, а вторую утянуло в кратер.