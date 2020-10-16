В России началось исследование вакцины «Спутник V» на добровольцах старше 60 лет

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил о начале исследования вакцины «Спутник V» на добровольцах старше 60 лет.

«Очень важно для этой категории пациентов выработать свои параметры вакцинации», - отметил глава Минздрава.

Первая в мире вакцина для профилактики COVID-19 была создана специалистами Минобороны России совместно с центром имени Гамалеи и зарегистрирована в начале августа 2020 года.

Препарат предполагает введение двух компонентов с промежутком в три недели.

Первые пострегистрационные клинические испытания «Спутник V» стартовали в начале сентября в Москве. Первые участники были привиты 9 сентября.

В ходе исследования примут участие 40 тысяч добровольцев, среди которых 10 тысяч получат плацебо с целью проверки эффективности вакцины.

Незадолго до этого стало известно, что в России была зарегистрирована вторая вакцина, разработанная научным центром «Вектор».