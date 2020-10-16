Новые места для пациентов с COVID-19 выделили в военном клиническом госпитале в Хабаровском крае

Дополнительные ограничения вводят из-за коронавируса в Хабаровском крае. В регионе сегодня зафиксировали рекордное число заболевших за осень. Больницы переоборудуют под борьбу с вирусом. Дополнительные места для местных жителей выделили и в военном клиническом госпитале.

Заболеваемость коронавирусной инфекцией в Хабаровском крае растет так стремительно, что региональные власти приняли решение переоборудовать под нужды борьбы с COVID-19 один из родильных домов, кожно-венерологический диспансер и стационар в селе под Хабаровском. Всего планируется развернуть 300 дополнительных коек, поэтому 60 мест, которые предложили военные, пришлись как нельзя кстати.

Четырнадцать двухместных палат уже заняты штатскими, юрист из Хабаровска Ольга - одна из них. Она уже практически здорова, за две недели, проведенные здесь, смогла оценить качество военной медицины.

«Здесь, конечно, все очень современно, очень здорово, красиво. Здесь очень хорошие врачи, просто шикарные, можно сказать», - отметила Ольга.

Степень защиты в госпитале максимальная, у всех палат два входа, один прямо с улицы. В распоряжении врачей - весь спектр самой современной аппаратуры для диагностики. Руководство госпиталя и гражданские медицинские структуры наладили взаимодействие, постоянно обмениваются информацией.

«Процесс поступления гражданских - путем доставки скорой медицинской помощью, затем - сортировка, обследование, выполняем необходимые диагностические мероприятия», - рассказал начальник филиала №2 301-го военного клинического госпиталя ВВО Хизри Ильясов.

Тем временем центры СКТ при больницах Хабаровска переведены на круглосуточный режим работы, местные власти заключают договоры с частными медцентрами, чтобы справиться с потоком нуждающихся в постановке диагноза, а также ведут переговоры с ведомственными клиниками о дополнительном развертывании коек для больных коронавирусом на их мощностях.

«Ситуация нестабильная. Необходимо принимать дополнительные меры, разворачивать новые койки. Нужно проявить максимальную собранность, настороженность, ответственность каждому жителю края», - отметила главный внештатный инфекционист Министерства здравоохранения РФ по ДФО Анна Кузнецова.

По оценкам экспертов, масштаб распространения вируса в крае сейчас в полтора-два раза больше, чем весной. Антирекорды по абсолютному числу заболевших и ежесуточному приросту обновляются каждый день.