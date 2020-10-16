Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

Новые места для пациентов с COVID-19 выделили в военном клиническом госпитале в Хабаровском крае

Алексей Збарский
Кирилл Васин
14:35 16.10.2020
По оценкам экспертов масштаб распространения вируса в крае сейчас в полтора-два раза больше, чем весной.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Дополнительные ограничения вводят из-за коронавируса в Хабаровском крае. В регионе сегодня зафиксировали рекордное число заболевших за осень. Больницы переоборудуют под борьбу с вирусом. Дополнительные места для местных жителей выделили и в военном клиническом госпитале.

Заболеваемость коронавирусной инфекцией в Хабаровском крае растет так стремительно, что региональные власти приняли решение переоборудовать под нужды борьбы с COVID-19 один из родильных домов, кожно-венерологический диспансер и стационар в селе под Хабаровском. Всего планируется развернуть 300 дополнительных коек, поэтому 60 мест, которые предложили военные, пришлись как нельзя кстати.

Четырнадцать двухместных палат уже заняты штатскими, юрист из Хабаровска Ольга - одна из них. Она уже практически здорова, за две недели, проведенные здесь, смогла оценить качество военной медицины.

«Здесь, конечно, все очень современно, очень здорово, красиво. Здесь очень хорошие врачи, просто шикарные, можно сказать», - отметила Ольга.  

Степень защиты в госпитале максимальная, у всех палат два входа, один прямо с улицы. В распоряжении врачей - весь спектр самой  современной аппаратуры для диагностики. Руководство госпиталя и гражданские медицинские структуры наладили взаимодействие, постоянно обмениваются информацией.

«Процесс поступления гражданских - путем доставки скорой медицинской помощью, затем - сортировка, обследование, выполняем необходимые диагностические мероприятия», - рассказал начальник филиала №2 301-го военного клинического госпиталя ВВО Хизри Ильясов.

Тем временем центры СКТ при больницах Хабаровска переведены на круглосуточный режим работы, местные власти заключают договоры с частными медцентрами, чтобы справиться с потоком нуждающихся в постановке диагноза, а также ведут переговоры с ведомственными клиниками о дополнительном развертывании коек для больных коронавирусом на их мощностях.

«Ситуация нестабильная. Необходимо принимать дополнительные меры, разворачивать новые койки. Нужно проявить максимальную собранность, настороженность, ответственность каждому жителю края», - отметила главный внештатный инфекционист Министерства здравоохранения РФ по ДФО Анна Кузнецова.

По оценкам  экспертов, масштаб распространения вируса в крае сейчас в полтора-два раза больше, чем весной. Антирекорды по абсолютному числу заболевших и ежесуточному приросту обновляются каждый день.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
14:52 Армия
Видео
Россия и Казахстан подписали договор о военном сотрудничестве
15:10 В стране и мире
Кабмин прорабатывает индексацию пенсий для работающих пенсионеров
09:51 В стране и мире
Видео
Правительство утвердило выходные дни в 2021 году
12:38 В стране и мире
Система пропусков в московские клубы будет запущена в понедельник
11:49 Армия
Видео
Шойгу в Нур-Султане подпишет российско-казахстанский договор о военном сотрудничестве
Популярное
Популярное
Раскрыта скорость полета новой американской гиперзвуковой ракеты
Видео
Снимок обнявшего дерево амурского тигра из Приморья признан лучшей фотографией дикой природы
Переживший остановку сердца рассказал, что видел «после смерти»
СМИ: Гитлер планировал захватить СССР с помощью «погодных оракулов»
Назван способ эффективного уничтожения коронавируса
Видео
Стальная выдержка: невозмутимый российский журналист на фоне летящих ракет поразил зрителей Китая
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.