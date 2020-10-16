Путин: у РФ появились новые системы вооружения, которых нет у США
© Фото: ТРК "Звезда"
|
Путин: у РФ появились новые системы вооружения, которых нет у США
© Фото: ТРК "Звезда"
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
|
Картина дня
13:50 Вопросы истории
Шойгу передал главе МО Казахстана архивные документы о вкладе народа республики в Победу
09:51 В стране и мире
Правительство утвердило выходные дни в 2021 году
12:38 В стране и мире
Система пропусков в московские клубы будет запущена в понедельник
11:49 Армия
Шойгу в Нур-Султане подпишет российско-казахстанский договор о военном сотрудничестве
11:33 В стране и мире
За сутки в России проведено более полумиллиона тестов на COVID-19
Популярное
Раскрыта скорость полета новой американской гиперзвуковой ракеты
Снимок обнявшего дерево амурского тигра из Приморья признан лучшей фотографией дикой природы
Переживший остановку сердца рассказал, что видел «после смерти»
СМИ: Гитлер планировал захватить СССР с помощью «погодных оракулов»
Назван способ эффективного уничтожения коронавируса
Стальная выдержка: невозмутимый российский журналист на фоне летящих ракет поразил зрителей Китая