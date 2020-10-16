Саркози обвиняется в создании преступного сообщества - прокуратура Франции

Отдел прокуратуры Франции по финансовым преступлениям сообщил, что бывшему президенту страны Николя Саркози выдвинуто обвинение в создании преступного сообщества. Обвинение было озвучено в понедельник, в ходе допроса по делу о предполагаемом финансировании Ливией избирательной кампании Саркози в 2007 году.

В рамках этого дела экс-президенту уже было выдвинуто три обвинения - в коррупции, хищении государственный средств и владении незаконно полученными денежными средствами. Уточняется, что по обвинению в создании преступной группировки Саркози грозит до 10 лет тюремного заключения. Саркози отрицает все выдвинутые ему обвинения, сообщает агентство France-Presse.

Ливийские власти впервые заявили о финансировании кампании Саркози в 2011 году. Сын Муаммара Кадаффи Сейф аль-Ислам потребовал от президента признать факт финансовой помощи от правительства Ливии. После этого независимые журналисты провели ряд расследований, подтверждавших слова Сейф аль-Ислама.