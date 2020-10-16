В стране и мире Путин предложил продлить действующий договор по СНВ без всяких условий на год Андрей Аркадьев © Фото: Пресс-служба президента РФ Президент России Владимир Путин предложил продлить действующий Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений без всяких условий на год. «У меня есть предложение, а именно продлить действующий договор без всяких условий хотя бы на год, с тем чтобы иметь возможность провести содержательные переговоры по всем параметрам тех проблем, которые регулируются договорами подобного рода», - сказал глава государства. Он отметил, что это позволит не оставить все страны мира, которые заинтересованы в сохранении стратегической стабильности, без такого фундаментального документа, как Договор о стратегических наступательных вооружениях. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика