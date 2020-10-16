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Путин предложил продлить действующий договор по СНВ без всяких условий на год

Андрей Аркадьев
14:17 16.10.2020
Путин предложил продлить действующий договор по СНВ без всяких условий на год
© Фото: Пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин предложил продлить действующий Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений без всяких условий на год.

«У меня есть предложение, а именно продлить действующий договор без всяких условий хотя бы на год, с тем чтобы иметь возможность провести содержательные переговоры по всем параметрам тех проблем, которые регулируются договорами подобного рода», - сказал глава государства.

Он отметил, что это позволит не оставить все страны мира, которые заинтересованы в сохранении стратегической стабильности, без такого фундаментального документа, как Договор о стратегических наступательных вооружениях.

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